Calciomercato Inter, per Barella un’operazione in stile Politano

Nicolò Barella continua a piacere, nell’affare con il Cagliari uno tra Emmers e Pinamonti. Vecino o Gagliardini i possibili partenti

Il calciomercato dell’Inter, mai come quest’anno, sembra regalare continue sorprese ai propri tifosi. Tre acquisti prima della fine dello scorso campionato, il regalo Radja Nainggolan e ancora il duttile Politano. Ecco poi a completare l’organico Vrsaljko e Vidal, mai così vicini a vestire il nerazzurro. Ma non è finita. Il d.s. Piero Ausilio continua a tenere monitorata la situazione di Nicolò Barella, classe ’97 del Cagliari. Il giovane centrocampista ha in Spalletti uno dei suoi più fervidi estimatori, ma le pretendenti non mancano, dalla Roma fino al Monaco. L’Inter ha parlato sia con il suo procuratore, Alessandro Beltrami (lo stesso di Nainggolan) che con Giulini. Per facilitare la trattativa e abbassare il prezzo, vicino ai 40 milioni, la Beneamata inserirebbe uno tra Xian Emmers e Andrea Pinamonti, replicando la strategia per portare in nerazzurro Politano. Ma chi farà spazio al giovane sardo?

Bloccata la situazione di Joao Mario, da giugno separato in casa nerazzurra dopo le dichiarazioni alla Gazzetta, i due indiziati sono Vecino e Gagliardini. Il primo piace al Chelsea di Sarri, ma la valutazione di 35 milioni dell’Inter è ritenuta eccessiva. Il secondo ha ricevuto diversi sondaggi dalla Premier e dall’Atletico Madrid, ma nessun offerta. La situazione è in continua evoluzione, e l’Inter potrebbe anche decidere di affondare il colpo per poi lasciare Barella a Cagliari per un anno. Non resta che aspettare il gong di fine mercato del 17 agosto, mentre i tifosi nerazzurri continuano a sognare.