Calciomercato Juve, Ndombele non si nasconde: il centrocampista del Lione è sempre più vicino a lasciare la Francia

Taguy Ndombele viene accostato alla Juventus da molto tempo, ma non ci sono soltanto i bianconeri sul centrocampista del Lione. Ecco le sue parole a Telefoot: «Il Tottenham è senz’altro un grande club, è arrivato quarto e si è giocato la finale di Champions League».

«Sono una grande società, come ce ne sono molte altre… Ma quale giocatore non vorrebbe andare in un top club?».