Christensen dopo Benatia: contatti Juventus-Chelsea

Calciomercato Juventus, tentativo con il Chelsea per Andreas Christensen, possibile erede di Benatia: le ultime

Malumori per Medhi Benatia nelle ultime settimane, il difensore marocchino potrebbe salutare la Juventus già a gennaio. L’ex Bayern non ha trovato continuità alla corte di Massimiliano Allegri e le offerte non mancano. I bianconeri però non vogliono farsi trovare impreparati e, secondo quanto riporta Sportitalia, nel mirino è finito Andreas Christensen: contatti con il Chelsea per parlare del prestito del danese, con i Blues che per il momento hanno alzato il muro. Pallino di Paratici, l’ex Bmg ha raccolto sei presenze in Premier League in questa prima parte di stagione.