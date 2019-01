Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti ad assicurarsi i talenti del calcio italiano: da Tonali a Chiesa, ecco tutti i nomi

E’ tutto fatto per l’arrivo in estate di Aaron Ramsey, con il centrocampista gallese in scadenza di contratto con l’Arsenal, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi qui in ottica futuro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri sono pronti a dare il via alla ‘collezione’ Italia: Fabio Paratici ha intenzione di irrobustire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con i talenti del nostro calcio. Due nomi su tutti, Federico Chiesa e Sandro Tonali: sia il fantasista della Fiorentina che il metronomo del Brescia fanno gola agli altri top club nostrani, ma la Vecchia Signora è pronta a piazzare il colpo. Calciomercato Juventus, attesi aggiornamenti…