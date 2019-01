Isco, nuovi contatti tra la Juventus e l’agente: le ultime

Calciomercato Juventus, nuovi contatti con l’entourage di Isco: lo spagnolo è in rottura con il Real Madrid, le ultime

Aaron Ramsey ma non solo: Juventus attenta sul mercato ai possibili colpi in vista della prossima stagione. E torna di moda il profilo di Isco, sempre più in rottura con il Real Madrid: le parole di Sergio Ramos hanno confermato la distanza tra le parti i bianconeri hanno rinnovato il proprio interesse…

Come riporta Sky Sport, oggi Fabio Paratici ha avviato nuovi contatti con l’entourage del fantasista spagnolo: confermato l’interesse della Juve, con il club che è pronto a inserirsi in caso di apertura alla cessione. Attesi aggiornamenti, Vecchia Signora pronta a piazzare un altro colpo.