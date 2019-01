Calciomercato Juventus, Ramsey ha firmato: arriverà a giugno

Aaron Ramsey ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus nella prossima stagione dopo il superamento delle visite mediche.

Aaron Ramsey sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, infatti, il centrocampista, dopo aver svolto le visite mediche con la Vecchia Signora in Spagna, a Madrid, in una clinica privata, ha firmato questa sera il contratto che lo legherà ai bianconeri da giugno. Ramsey ha firmato: il giocatore gallese lascia l’Arsenal dopo ben 8 stagioni.

A 28 anni Ramsey, che con i Gunners ha vinto 3 Coppe di Inghilterra e 3 Community Shield, è pronto allo sbarco in Serie A con la maglia della Juventus. Per Allegri un rinforzo importante in mezzo al campo in vista del rinnovamento che potrebbe subire il reparto nella prossima stagione.

