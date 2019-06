Calciomercato Livorno, in arrivo due colpi per l’attacco

Calciomercato Livorno, in arrivo due colpi per rinforzare l’attacco degli amaranto, in vista della nuova stagione di Serie B

Il Livorno sta sondando diverse piste sul mercato, per costruire una squadra che possa salvarsi senza particolari patemi, e perchè no, magari puntare più in alto.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il Livorno sarebbe vicino ad ingaggiare due attaccanti: Davide Marsura e Nicolò Giannetti. Il primo si svincola il 30 giugno dal Venezia, mentre per il secondo sarebbe un ritorno in Toscana.