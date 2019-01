Gelson Martins, niente Milan: va al Monaco, è ufficiale

Gelson Martins lascia l’Atletico Madrid, è ufficialmente un nuovo calciatore del Monaco: sfuma l’ipotesi Milan per il portoghese

Arrivato in estate dallo Sporting Lisbona, Gelson Martins ha già salutato l’Atletico Madrid. L’esterno offensivo non ha trovato molto spazio alla corte di Diego Simeone in questa prima parte di stagione e negli ultimi giorni è stato accostato al Milan. Ma il suo futuro sarà in Ligue 1…

Il Monaco ha ufficializzato l’arrivo del portoghese: accordo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019. Un innesto di qualità per Leo Jardim, chiamato all’impresa di salvare i monegaschi dopo metà Ligue 1 da bollino rosso.