Tiago Djalo al Milan, domani la firma

Calciomercato Milan, è fatta per Tiago Djalo: il classe 2000 arriva dallo Sporting Lisbona, domani le firme sui contratti

Milan scatenato sul mercato. I rossoneri hanno concluso l’operazione Piatek per l’attacco, con il polacco che andrà a sostituire Gonzalo Higuain, ma non è finita qua. Fari puntati su diversi profili per rimpolpare le fasce, con Leonardo che nel frattempo ha concluso un’operazione di prospettiva: è fatta per Tiago Djalo.

I rossoneri si sono assicurati le prestazioni del giovane centrale secondo Sky Sport: il classe 2000 arriva a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona, domani le firme sui contratti. L’operazione è stata definita negli scorsi giorni, domani il tratto finale…