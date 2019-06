Calciomercato Napoli, De Laurentiis: «Ecco chi compro»

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha parlato degli obiettivi azzurri da Malta, dove oggi è in programma l’assemblea dell’ECA

Aurelio De Laurentiis scopre le carte per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Il presidente dei partenopei ha parlato da Malta, dove oggi si terrà l’assemblea dell’ECA: «Siamo l’unico club che non ha avuto rivoluzioni interne. Abbiamo Ancelotti per altri due anni, prima di comprare dobbiamo vendere».

«Abbiamo già preso il terzino destro, ora servono un attaccante e un terzino sinistro, ma solo se esce qualcuno dei nostri».