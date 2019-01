Hysaj, incontro tra Giuntoli e l’agente: addio al Napoli in estate?

Calciomercato Napoli, domani summit tra il ds Giuntoli e l’agente di Elseid Hysaj: rinnovo sfumato, gli scenari

15 presenze per un totale di 1227 minuti in campionato: questo l’impiego in campionato di Elseid Hysaj, con il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti che ha messo in discussione la titolarità dell’esterno destro, imprescindibile per Maurizio Sarri. Negli scorsi giorni il suo agente Mario Giuffredi si è fatto sentire e non sono mancate le ripercussioni…

Le trattative per il rinnovo di contratto sono sfumate e domani potrebbe essere fatta chiarezza sul futuro del 24enne: secondo quanto riporta Sportitalia, è in programma un summit tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’entourage dell’ex Empoli. Difficile ipotizzare una cessione già a gennaio, probabile l’addio in estate…