Calciomercato Napoli, si complica Pavard: lo vuole il Barcellona

Fra gli obiettivi di calciomercato del D.s. del Napoli, Riccardo Giuntoli, per la prossima stagione, un posto di primo piano lo occupa il francese dello Stoccarda Benjamin Pavard. Il campione del Mondo è un vero e proprio jolly, visto che può disimpegnarsi da terzino, da difensore centrale e anche da mediano e potrebbe tornare molto utile alla causa di Carlo Ancelotti. Sul giocatore però, secondo “Sky Sport”, si registra l’inserimento importante del Barcellona.

I blaugrana starebbero provando a battere sul tempo il club partenopeo e il Bayern Monaco, altra società interessata al giocatore. Gli emissari dei catalani avrebbero già incontrato gli agenti di Pavard, con l’obiettivo dichiarato di trovare un accordo per la prossima estate. Il Napoli non molla la presa e lavora a sua volta per tesserare il francese per il 2019-20, ma sicuramente l’affare si complica e non poco per l’indiscutibile fascino che la maglia blaugrana potrebbe esercitare su di lui. Pavard, arrivato in Germania nel 2016 dal Lille per 5 milioni di euro, ne vale oggi almeno 35-40, con il prezzo del suo cartellino che si è impegnato dopo i Mondiali vinti con la Francia la scorsa estate.

