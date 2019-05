Calciomercato Parma: Faggiano fiuta il colpo per l’attacco

Primi passi in vista di un’estate rovente di calciomercato: il Parma potrebbe cedere Inglese, Faggiano ha già individuato il sostituto

Si avvicina l’estate, entro nel vivo il calciomercato. In casa Parma potrebbe innescarsi un’asta al rialzo per Roberto Inglese: l’attaccante ha numerosi estimatori in Italia e all’estero, potrebbe cambiare casacca.

Parallelamente, il direttore sportivo dei crociati, Daniele Faggiano, potrebbe rispolverare un suo vecchio cavallo di battaglia: Ilija Nestorovski. L’attaccante macedone, dopo due stagioni al Palermo, vorrebbe cambiare aria: Parma destinazione perfetta.