Calciomercato Perugia, Nzita sempre più vicino: a breve la firma

Calciomercato Perugia, sempre più vicino l’arrivo di Nzita, difensore classe 2000 dell’Anderlecht. A breve la firma con i biancorossi

Il Perugia è pronto a mettere a segno il primo colpo per la prossima stagione. Secondo Il Corriere dello Sport sarebbe vicino l’acquisto di Mardochee Nzita, terzino dell’Anderlecht.

Belga, classe 2000, Nzita andrebbe a rinforzare la retroguardia del Perugia: la firma sarebbe imminente. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per la firma. In arrivo quindi un ottimo prospetto per mister Massimo Oddo.