Calciomercato: Rabiot-Juve, Icardi-Atletico. Le ultime

Le ultime sulle trattative di calciomercato: la Juve è in attesa di una risposta da Rabiot, arriverebbe a parametro zero

Si scaldano i motori in vista della sessione estiva di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juve sarebbe in attesa di una risposta da Rabiot: il centrocampista del PSG arriverebbe a parametro zero, sensazioni positive sull’operazione.

L’Atletico Madrid, invece, cerca soluzioni credibili per il dopo Griezman: l’obiettivo di Simeone è Icardi, anche se non la manca la concorrenza. Sullo sfondo un pensiero per Dybala.