Calciomercato Real Madrid, altro colpo in entrata: in arrivo Mendy, terzino sinistro del Lione, per una cifra attorno ai 50 milioni

Real Madrid scatenato nella giornata odierna sul mercato. Dopo l’ufficialità per Luca Jovic, altro colpo in entrata per la squadra di Zinedine Zidane. Dal Lione, infatti, è pronto ad approdare al Santiago Bernabeu Ferland Mendy.

Terzino sinistro classe 1995, Mendy andrà a rafforzare le fasce del Real Madrid. Al Lione andranno 50 milioni di euro. Il noto quotidiano Marca, vicino alle vicende dei Blancos, da l’affare come concluso.