Calciomercato, Roma: Dendoncker nel mirino dei giallorossi

Calciomercato, Roma: i giallorossi puntano Dendoncker come rinforzo per il centrocampo. L’ipotesi più probabile è il prestito

L’obbiettivo di mercato della Roma in questa finestra invernale è sicuramente quello di trovare un rinforzo per il suo centrocampo. Con l’addio di Strootman in estate, i diversi infortuni di De Rossi e Nzonzi che continua a non convincere i giallorossi si trovano alla ricerca di un centrocampista. In cima alla lista ci sarebbe il nome di Leander Dendoncker.

Il mediano non sta giocando molto al Wolverhampton (appena due presenze e 77 minuti totali di gioco in Premier League) ma se l’agente del calciatore trovasse un accordo con Monchi l’infelice parentesi potrebbe chiudersi a breve. L’ipotesi più probabile per Dendoncker è quella di un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni vincolato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Nonostante la Roma punti molto sul mediano belga continua a guardarsi intorno e nel mirino dei giallorossi c’è anche Julian Weigl del Borussia Dortmund. In difesa invece piace molto Gianluca Mancini ma con lui bisognerebbe battere la concorrenza di Juventus e Inter.