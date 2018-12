Razvan Marin, c’è la Roma: Monchi lo osserva

Calciomercato Roma, fari puntati su Razvan Marin per gennaio: Monchi vola in Belgio per osservarlo da vicino

Già accostato in passato a club italiani, Razvan Marin potrebbe sbarcare in Serie A a gennaio. Il fantasista rumeno di proprietà Standard Liegi, che lo ha prelevato nel gennaio del 2017, sta raccogliendo ottime prestazioni e la Roma è pronta a lanciare l’assalto nella sessione di riparazione.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sport Mediaset, il direttore sportivo giallorosso Monchi è volato in Belgio per osservare da vicino le prestazioni del 22enne: Di Francesco ha chiesto rinforzi per il reparto avanzato, Marin è sul taccuino dell’uomo mercato spagnolo…