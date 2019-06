Calciomercato Roma: nome nuovo per l’attacco giallorosso

La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare l’attacco di Fonseca: dall’Olanda arriva l’ultima idea di Petrachi

Nome nuovo per l’attacco della Roma. L’ultima idea porterebbe in Olanda e il profilo tracciato sarebbe quello di Sam Lammers, attaccante del Psv Eindhoven in prestito in questa stagione all’Heerenveen.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Petrachi e Fienga si sarebbero mossi per l’attaccante olandese che in questa stagione con la maglia dell’Heerenveen si è messo in luce con 19 centri e 5 assist in 35 partite.