Lorenzo Pellegrini fa gola ai top club europei: seguito dal Milan, la mezzala della Roma è finita sul taccuino del Paris Saint Germain

Ritenuto uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale, Lorenzo Pellegrini potrebbe dare l’addio alla Roma a fine stagione. Il centrocampista è un cardine della formazione di Eusebio Di Francesco ma la clausola rescissoria da 28-30 milioni di euro fa gola a diverse società…

Negli ultimi giorni si è parlato molto del Milan, a caccia di innesti di qualità per la mediana, ma i rossoneri dovranno fare i conti con il Psg: Sky Sport afferma che i parigini sono pronti a puntare sul classe 1996 per sostituire Adrien Rabiot, in scadenza di contratto e destinato al Barcellona…