L’ex difensore dell’Inter, Jeison Murillo sarà un nuovo calciatore della Samp: sono state fissate le visite mediche

Come riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, sarebbe fatta per il passaggio di Murllo alla Samp.

Il difensore ex Inter e attuale calciatore del Valencia, è atteso per venerdì sera a Genova per firmare il contratto. Sabato sono poi previste le visite mediche con il club blucerchiato. Nell’ultima stagione ha giocato solamente 4 partite con il Valencia.