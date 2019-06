Calciomercato Sampdoria, Maroni: iniziate le visite mediche per il giovane trequartista classe ’99, proveniente dal Boca

La Sampdoria sta formalizzando il suo primo colpo in questa sessione di calciomercato. Si tratta di Gonzalo Maroni, trequartista classe 1999 proveniente dal Boca Juniors. Il centrocampista sta effettuando in questo momento le visite mediche presso il laboratorio Albaro di Genova, come documentato da Gianluca Di Marzio.

ll Boca Juniors e la Sampdoria si sono accordati sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni.