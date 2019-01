Edera saluta il Torino: il Chievo sfida il Parma

Calciomercato Torino, vicino l’addio di Simone Edera: il Chievo Verona sfida il Parma per l’esterno offensivo, le ultime

Appena 61′ da protagonista in Serie A per Simone Edera con la maglia del Torino. Trattenuto in estate nonostante le diverse richieste, l’esterno offensivo è pronto a salutare la piazza granata: secondo La Gazzetta dello Sport si profila un testa a testa…

Il Parma negli ultimi tempi ha effettuato qualche sondaggio per il classe 1997, ma gli emiliani dovranno fare i conti con un altro club: parliamo del Chievo Verona. I clivensi infatti vorrebbero puntare sulle qualità del 21enne per tentare il miracolo salvezza, con Di Carlo suo grande estimatore.