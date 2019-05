Calciomercato Toro, Cairo conferma: «Domani riscatterò Aina dal Chelsea»

Calciomercato Toro, Cairo conferma i piani di mercato per il prossimo anno: «Domani riscatterò Aina dal Chelsea»

Il Torino chiude in bellezza il suo campionato, con il rimpianto della mancata qualificazione alle coppe europee. Urbano Cairo però non si abbatte e programma la prossima stagione.

Il presidente granata ha confermato il riscatto di Ola Aina dal Chelsea: «Aina? Domani mando la lettera al Chelsea per il riscatto, è un riscatto a prezzo garantito che esercitiamo senza altre condizioni. Se il Chelsea può riprenderselo? No, non mi risulta».