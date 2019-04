Calciomercato Toro, Aina dice no alla Fiorentina: «Sono molto felice qui»

Calciomercato Toro, Aina allontana la Fiorentina: il calciatore nigeriano si dice contento della società, dei tifosi e della città

Ola Aina è arrivato quasi in sordina, ma si è guadagnato subito il rispetto e l’attenzione di mister Mazzarri. Il Torino starebbe seriamente pensando di riscattare il terzino nigeriano dal Chlesea, con una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni. Anche Aina sarebbe contento di rimanere a Torino.

Il terzino granata ha infatti allontanato le voci sulla Fiorentina: «Restare al Toro? Perché no? C’è un grande pubblico. Il club ha una storia importante. Si può partire dai tifosi per capire come funziona tutto. E’ un bel posto dove stare e sono molto felice qui».