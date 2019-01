Piatek e non solo: proseguono contatti Milan-Carrasco

Ferreira Carrasco è il secondo obiettivo in entrata per il calciomercato Milan: i contatti proseguono, prossime 48 ore decisive

Ferreira Carrasco resta un nome in auge per il calciomercato in entrata del Milan. Non solo Piatek, dunque, il cannoniere polacco arrivato oggi a Milanello per la nuova avventura dopo aver fatto sfracelli col Genoa nella prima parte di stagione. Oggi è arrivata l’ufficialità del suo passaggio al Milan e di quello in prestito di Higuain, via Juventus, al Chelsea. Un ingresso in attacco a fronte di un investimento da 35 milioni di euro. Ci sarà margine di spazio per ulteriori operazioni in entrata per il club rossonero, già sotto la scure del FPF?

L’obiettivo numero due per il Milan, dopo l’acquisto del centravanti, è quello legato alla ricerca di un esterno offensivo. Carrasco è l’obiettivo principale ma l’operazione non è resa semplice da tutta una serie di fattori per il calciatore attualmente in Cina al Dalian Yifang, uno su tutti lo stipendio del belga che si aggira sui 10 milioni di euro a stagione. Negli ultimi giorni i media hanno parlato di diverse alternative low cost considerate dai rossoneri, ma secondo Sky durante Calciomercato – L’originale, i contatti tra le parti vanno avanti e nelle prossime 48 ore si avrà un quadro più chiaro della situazione.