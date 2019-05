Prima del fischio d’inizio del derby inglese Tottenham-Liverpool, al Wanda Metropolitano di Madrid si terrà la cerimonia di apertura

Cresce l’attesa per il derby inglese Tottenham-Liverpool, con gli Spurs e i Reds che si contenderanno al Wanda Metropolitano di Madrid la Champions League 2018-19 sabato 1° giugno. La finale del massimo torneo calcistico continentale sarà preceduta come da tradizione degli ultimi anni dalla cerimonia di apertura, che scalderà i tifosi e precederà il calcio d’inizio.

L’UEFA, in collaborazione con Pepsi, ha annunciato che il momento clou della cerimonia sarà rappresentato dall’esibizione dal vivo della band vincitrice del Grammy Award 2018, gli Imagine Dragons. Il gruppo, conosciuto per le celebri hit ‘Believer’, ‘Radioactive’ e ‘Thunder’, salirà sul palco prima del fischio d’inizio, circa una decina di minuti prima dell’inizio della sfida fra la squadra di Pochettino e quella di Klopp.

«Siamo onorati di partecipare alla cerimonia d’apertura della finale di UEFA Champions League insieme a Pepsi – ha dichiarato il cantante degli Image Dragons, Dan Reynolds – e di esibirci per un pubblico così caloroso. Quello di Madrid sarà un grande show». L’esibizione del gruppo statunitense segue quella dei Dua Lipa nella Cerimonia di apertura della Champions League 2018.

«Per il quarto anno consecutivo, la cerimonia di apertura unirà musica, intrattenimento e sport in un’esperienza epica per i fan – e Pepsi in questo senso è il partner perfetto per aiutarci a farlo», ha dichiarato il direttore marketing di UEFA Events SA, Guy-Laurent Epstein. «L’esibizione dello scorso anno di Dua Lipa – ha sottolineato – è stata un grande successo, e ha battuto i nostri record di visualizzazioni come clip più vista di sempre nei nostri social network. Sappiamo che nella cerimonia di apertura gli Imagine Dragons accenderanno l’entusiasmo dei nostri tifosi con uno spettacolo rock che nessun tifoso dimenticherà mai».

La cerimonia di apertura della Champions League 2019 sarà trasmessa in tv in oltre 200 paesi e territori di tutto il mondo. Come riportato dall’UEFA, presenterà un livello di produzione mai visto prima in una finale di UEFA Champions League.

Imagine Dragons – VIDEO