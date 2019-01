Champions League: la Rai esercita l’opzione per i diritti in chiaro della Champions League 2019/2020

Durante il cda Rai di oggi, la società di via Mazzini ha esercitato l’opzione, in scadenza il 31 gennaio 2019, per l’acquisto del pacchetto collegato ai diritti per la Champions League 2019/2020.

Il contratto stipulato lo scorso anno tra la Rai e Sky, e rinnovato per la prossima stagione nella giornata odierna, prevede la trasmissione in chiaro di una partita di una squadra italiana il mercoledì, oltre alle semifinali e alla finale.