Dalla stagione 2018/2019 la Champions League torna in diretta sulla Rai. Il passaggio dei diritti televisivi della massima competizione europea per club da Mediaset a Sky ha infatti portato uno stravolgimento anche per quel che riguarda le partite in chiaro che, dopo un po’ di tempo, torneranno dunque sull’emittente di Stato. Merito dell’accordo siglato da Sky e Rai nei mesi scorsi: se tutte le partite delle quattro le squadre italiane (tutte già qualificate per la fase a gironi, senza passare dai preliminari) saranno infatti trasmesse da Sky Sport in esclusiva, ci sarà la possibilità anche per i non abbonati dell’emittente satellitare di seguire la miglior partita del mercoledì di uno dei nostri quattro club impegnati proprio in Rai.

Non è tutto però, perché oltre ad una partita delle squadre italiane del mercoledì della fase a gironi, la Rai potrà trasmettere in chiaro anche quattro ottavi di finale, due quarti ed entrambe le semifinali e la finalissima di maggio 2019 presso il Wanda Metropolitano di Madrid. Già ad agosto, inoltre, i telespettatori Rai potranno vedere la sfida di Supercoppa Europea UEFA tra le squadre vincenti della Champions League e dell’Europa League 2018. Un piacevole ritorno per l’azienda di Viale Mazzini – che ha già ottenuto i diritti in chiaro per tutte le partite della nostra Nazionale in vista delle qualificazioni agli Europei del 2020 e ai Mondiali del 2022 e della neonata Nations League – la quale aveva già ospitato le gare in chiaro della Champions League fino al 2012 (l’ultima fu la finalissima di quell’anno vinta dal Chelsea contro il Bayern Monaco). Buona visione a tutti i tifosi. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Calcio Streaming.

Il direttore generale Rai Mario Orfeo, ha commentato così: «L’acquisizione dei diritti di trasmissione in chiaro delle migliori partite della prossima edizione della Champions League, nella quale saranno impegnate quattro squadre italiane rappresenta una straordinaria novità per il palinsesto sportivo della prossima stagione. Queste nuove acquisizioni sono per Rai un motivo di orgoglio e si aggiungono ad un ampio portafoglio di diritti con cui il servizio pubblico è costantemente impegnato a promuovere e valorizzare lo sport per tutti, nessuno escluso».

Champions League 2018-2019: dove vedere le partite

Sono quattro le italiane impegnate nella Champions League 2018-2019: Juventus, Napoli, Inter e Roma. Girone abbordabile per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che hanno pescato nell’urna di Montecarlo il Valencia, il Manchester United e lo Young Boys, mentre per gli azzurri di Ancelotti si prospetta un girone particolarmente complicato dalla presenza di Psg e Liverpool. Sorte nefasta pure per l’Inter, finito nel raggruppamento di Barcellona e Tottenham. Mentre è andata leggermente meglio alla Roma, che ha sì il Real Madrid da affrontare, ma anche le più soft Viktoria Plzen e Cska Mosca. Di seguito l’elenco delle partite che si possono seguire in diretta TV su Sky e in chiaro sulla Rai.

Champions League 2018-2019: il calendario completo delle partite in chiaro sulla Rai

Ecco il programma con le partite visibili su Sky e quelle che verranno trasmesse dalla Rai:

FASE A GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

Martedì 18 settembre

Inter-Tottenham 18.55 (Sky)

Stella Rossa-Napoli 21 (Sky)

Mercoledì 19 settembre

Real Madrid-Roma 21 (Rai 1 e Sky)

Valencia-Juventus 21 (Sky)

Martedì 2 ottobre

Juventus-Young Boys 18.55 (Sky)

Roma-Viktoria Plzen 21 (Sky)

Mercoledì 3 ottobre

PSV-Inter 21 (Sky)

Napoli-Liverpool 21 (Rai 1 e Sky)

Martedì 23 ottobre

Roma-Cska Mosca 21 (Sky)

Manchester United-Juventus 21 (Sky)

Mercoledì 24 ottobre

Barcellona-Inter 21 (Rai 1 e Sky)

Psg-Napoli 21 (Sky)

Martedì 6 novembre

Inter-Barcellona 21 (Sky)

Napoli-Psg 21 (Sky)

Mercoledì 7 novembre

Cska Mosca-Roma 18.55 (Sky)

Juventus-Manchester United 21 (Rai 1 e Sky)

Martedì 27 novembre

Roma-Real Madrid 21 (Sky)

Juventus-Valencia 21 (Sky)

Mercoledì 28 novembre

Tottenham-Inter 21 (Rai 1 e Sky)

Napoli-Stella Rossa 21 (Sky)

Martedì 11 dicembre

Liverpool-Napoli 21 (Sky)

Inter-PSV 21 (Sky)

Mercoledì 12 dicembre

Viktoria Plzen-Roma 18.55 (Sky)

Young Boys-Juventus 21 (Rai 1 e Sky)

OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Martedì 12 febbraio 2019

21.00 Manchester United-PSG (Sky)

21.00 Roma-Porto (Sky)

Mercoledì 13 febbraio 2019

21.00 Tottenham-Borussia Dortmund (Sky)

21.00 Ajax-Real Madrid (Rai 1 e Sky)

Martedì 19 febbraio 2019

21.00 Lione-Barcellona (Sky)

21.00 Liverpool-Bayern Monaco (Sky)

Mercoledì 20 febbraio 2019

21.00 Schalke 04-Manchester City (Sky)

21.00 Atletico Madrid-Juventus – (Rai 1 e Sky)

Martedì 5 marzo 2019

21.00 Borussia Dortmund-Tottenham (Sky)

21.00 Real Madrid-Ajax (Sky)

Mercoledì 6 marzo 2019

21.00 PSG-Manchester United (Sky)

21.00 Porto-Roma – (Rai 1 e sky)

Martedì 12 marzo 2019

21.00 Manchester City- Schalke 04 (Sky)

21.00 Juventus-Atletico Madrid (Sky)

Mercoledì 13 marzo 2019

21.00 Barcellona-Lione (Sky)

21.00 Bayern Monaco-Liverpool (Rai 1 e Sky)

QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Martedì 9 aprile 2019

21.00 Tottenham-Manchester City (Sky)

21.00 Liverpool-Porto (Sky)

Mercoledì 10 aprile 2019

21.00 Ajax-Juventus (Rai 1 e Sky)

21.00 Manchester United-Barcellona (Sky)

Martedì 16 aprile 2019

21.00 Juventus-Ajax (Sky)

21.00 Barcellona-Manchester United (Sky)

Mercoledì 17 aprile 2019

21.00 Manchester City-Tottenham (Rai 1 e Sky)

21.00 Porto-Liverpool (Sky)

