Chelsea, Marcos Alonso e il suo record stabilito in Premier

Marcos Alonso sta facendo bene in questa sua avventura al Chelsea. Scopriamo il suo particolare record da quando è arrivato in Inghilterra

Secondo molti voci di mercato, Marcos Alonso potrebbe lasciare il Chelsea a fine stagione. Arrivato nell’estate del 2016, il laterale ex Fiorentina si è comunque confermato uno dei migliori acquisti degli ultimi anni.

Marcos Alonso ha un particolare record: dalla stagione 2016-2017 in poi, è stato coinvolto in 24 gol, con 15 reti e 9 assist. Nessun altro difensore in Premier ha fatto meglio dello spagnolo in questo arco di tempo.