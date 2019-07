Chiesa Fiorentina, Commisso: «Ci sarà un summit nel prossimi giorni»

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato della situazione dei viola a New York e del futuro di Federico Chiesa

Poco prima dell’arrivo della Fiorentina a New York, il presidente dei viola, Rocco Commisso, ha rilasciato qualche dichiarazione come riportato da Firenzeviola.it.

Ecco le sue parole anche sul futuro di Federico Chiesa: «Mercato? Dovete parlare con Barone e Pradè, io so fino ad un certo punto. Se ci sarà un summit? Pradè viene per questo. Caldo? Il clima non è favorevole, ma a 18 o 20 anni si può sopportare anche questa fatica. Per me è una grande avventura. Chiesa? In questi giorni credo che ci sarà una nuova chiacchierata con lui».