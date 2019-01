Chievo-Fiorentina: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Chievo-Fiorentina, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Benvenuti al primo anticipo della domenica di questa nuova giornata di Serie A che vedrà affrontarsi il Chievo di Mimmo Di Carlo e la Fiorentina di Stefano Pioli. I gialloblu cercano 3 punti preziosi in ottica salvezza, per abbandonare almeno temporaneamente l’ultimo posto in attesa della sfida tra Bologna e Frosinone, rispettivamente a +6 e +2 sulla squadra di Verona. La Fiorentina arriva invece per confermare le buone cose viste contro la Sampdoria, con un Muriel in formato superstar e la voglia di riprendere il cammino verso l’Europa. Una sfida che non sarà semplice per i Viola, con gli ultimi del campionato che in casa sanno come fare male. Appuntamento alle 12.30 per la diretta testuale.

Poche sorprese nelle formazioni ufficiali delle due squadre. Di Carlo conferma in toto le previsioni della vigilia, con Stepinski a fare coppia con Pellissier in avanti e Leris che trova una maglia da titolare al fianco di Rigoni ed Hetemaj. Dietro spazio a Depaoli e Jaroszynski con Rossettini e Tomovic. Piccola variazione invece per Pioli, che preferisce Laurini a Milenkovic nella difesa con Hugo, Pezzella e il giovane Hancko. Benassi ritrova la maglia da titolare con Norgaard che vince il ballottaggio con Gerson per completare il trio con Veretout. Confermatissimo Muriel in coppia con Chiesa alle spalle di Simeone.

Chievo-Fiorentina: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 12.30

Chievo-Fiorentina: formazioni ufficiali

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Domenico Di Carlo. A disposizione: Semper, Tanasijevic, Cesar, Barba, Vignato, Barruchaga, Radovanovic, Meggiorini, Djordjevic, Pucciarelli.

FIORENTINA (4-3-2-1): Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Muriel; Simeone. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Terracciano, Milenkovic, Ceccherini, Diks, Gerson, Dabo, Eysseric, Mirallas, Thereau, Pjaca.

Chievo-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Di Carlo è costretto a cambiare qualcosa vista la squalifica contemporanea di Kiyine e Bani. Spazio alla difesa a 4 con Depaoli e Jaroszynski sulle fasce con Rossettini e Tomovic centrali. Nel centrocampo a tre ballottaggio tra Leris e Radovanovic, con Hetemaj e Rigoni in campo, mentre Giaccherini sosterrà le due punte. In campo Pellissier con uno tra Stepinski (in vantaggio) e Meggiorini. Pioli dovrà invece fare a meno di Edimilson Fernandes, espulso contro la Sampdoria: torna quindi Benassi a centrocampo, con Veretout e uno tra Norgaard e Gerson. In difesa spazio ai titolari, con il solo Hancko a prendere il posto dello squalificato Biraghi. Davanti Simeone sarà accompagnato da Chiesa e Muriel.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Tomovic, Jaroszynski; Leris, Rigoni Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Domenico Di Carlo. A disposizione: Semper, Tanasijevic, Cesar, Barba, Vignato, Barruchaga, Radovanovic, Meggiorini, Djordjevic, Pucciarelli.

FIORENTINA (4-3-2-1): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Hancko; Benassi, Veretout, Norgaard; Chiesa, Muriel; Simeone. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Terracciano, Laurini, Ceccherini, Diks, Gerson, Dabo, Eysseric, Mirallas, Thereau, Pjaca.

Chievo-Fiorentina: i precedenti del match

All’andata fu una tragedia tennistica per il Chievo Verona, con un netto 6-1 da parte della Fiorentina con doppietta di Benassi. In generale, al Bentegodi i padroni di casa non hanno mai battuto la Viola con più di un gol di scarto, risultato avvenuto anche lo scorso anno con il 2-1 firmato dai due gol di Castro. In casa solo tre vittorie per i gialloblu con 8 sconfitte da parte della squadra di Firenze, statistica che si amplifica guardando gli scontri totali, con 20 successi Viola, 3 pareggi e 6 successi del club di Campedelli.

Chievo-Fiorentina: l’arbitro del match

L’arbitro della gara sarà Daniele Chiffi, con Preti e Fiore assistenti e Dionisi quarto uomo. Al Var Serra e De Meo. Il fischietto di Padova ha già arbitrato entrambe le squadre in due pareggi: quello del Chievo al San Paolo contro il Napoli e quello rocambolesco della Fiorentina contro il Sassuolo, conclusosi 3-3 nel finale con espulsione di Milenkovic. Nelle poche partite arbitrare finora in Serie A, c’è da annoverare un solo altro pareggio del Chievo, l’anno scorso contro l’Udinese

Chievo-Fiorentina: Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.