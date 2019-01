Chievo-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vederla

Chievo-Fiorentina in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il lunch match della 21ª giornata di Serie A

Chievo e Fiorentina si sfidano nel lunch match della 21ª giornata di Serie A che andrà in scena allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona domenica 27 gennaio alle ore 12:30. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta in trasferta contro la Juventus, hanno necessariamente bisogno di punti dato l’ultimo posto in classifica e la distanza con la zona salvezza, attualmente di nove lunghezze. I toscani, invece, si trovano a metà classifica e lottano per un posto in Europa con un distacco di 5 punti dal sesto posto.

Chievo-Fiorentina andrà in onda in esclusiva su DAZN, la piattaforma disponibile in abbonamento su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. Sarà possibile seguire il match sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Chievo-Fiorentina

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 27 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 12:30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: stadio Marcantonio Bentegodi (Verona)

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova

Chievo-Fiorentina: le probabili formazioni

CHIEVO – I Clivensi devono trovare punti in questa seconda parte di stagione per evitare la retrocessione che appare sempre più vicina. L’ultimo posto e la distanza di 9 punti dalla zona salvezza non fanno dormire sonni tranquilli al tecnico Di Carlo che dovrà mandare in campo la migliore formazione contro la Fiorentina. L’allenatore confermerà il 4-3-1-2 e gran parte della formazione scesa in campo contro la Juventus con Sorrentino tra i pali e Jaroszynki, Rossettini, Tomovic e Depaoli a comporre la linea difensiva. Davanti la retroguardia i tre centrocampisti dovrebbero essere Radovanovic, Hetemaj, e Rigoni con Giaccherini sulla trequarti. L’attacco gialloblu dovrebbe essere affidato alla coppia Pellissier–Stepinski, con quest’ultimo in ballottaggio con Meggiorini.

FIORENTINA – La formazione toscana sta lottando per un posto nelle zone alte della classifica che le assicurerebbe un posto nelle prossime competizioni europee. Dopo 21 giornate, i Viola sono al 10° posto, ma con soli 5 punti di gap rispetto alla sesta posizione attualmente occupata dalla Lazio. In campo contro il Chievo, Stefano Pioli dovrebbe optare per il solito 4-3-3 con Milenkovic, Pezzella, Hugo e Hancko, quest’ultimo al posto dello squalificato Biraghi, in difesa davanti al portiere Lafont. A centrocampo, dove non ci sarà Edmilson squalificato, potrebbero scendere in campo Benassi, Veretout, Gerson. Il tridente offensivo dovrebbe essere invece formato da Chiesa e Simeone sulle fasce a supporto della punta centrale Muriel.

PROBABILE FORMAZIONECHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Tomovic, Jaroszynki; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Hancko; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Pioli.

Leggi anche: LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA