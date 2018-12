Classifica marcatori Liga 2018/2019: l’elenco aggiornato dei cannonieri del campionato spagnolo

Classifica marcatori Liga 2018/2019: l’elenco aggiornato dei realizzatori del campionato spagnolo. Il capocannoniere del campionato spagnolo, alla fine di ogni stagione, si aggiudica il Trofeo Pichichi, premio messo in palio ogni anno dal quotidiano Marca. La denominazione del trofeo, istituito dalla stagione 1952/1953, deriva dal soprannome dell’attaccante Rafael Moreno Aranzadi, prolifico marcatore degli anni ’20 nel periodo antecedente alla creazione del campionato spagnolo a girone unico.

Chi vincerà quest’anno il prestigioso premio di capocannoniere della Liga spagnola? A detenerlo è Leo Messi che, nelle ultime due stagioni, ha messo a segno prima 37 e poi 34 reti in campionato. Senza un avversario come Cristiano Ronaldo, l’impresa per il blaugrana sarà più in discesa, ma occhio alle sorprese, con tanti giocatori in lotta per sfilare il ‘Pichichi’ all’argentino. Ecco la Classifica marcatori Liga 2018/2019:

Classifica marcatori Liga 2018/2019 – 16ª giornata