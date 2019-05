Cobolli Gigli a RBN: «De Laurentiis lo conosco, è un po’ invidioso»

L’ex presidente della Juventus risponde per le rime ad Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio. Così Giovanni Cobolli Gigli

Intervenuto su Radio Bianconera nel corso di Terzo Tempo, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha risposto alle ultime esternazioni di De Laurentiis sulla questione stadio. Le sue parole

STADIUM – «Era uno stadio che poteva essere costruito in ottica campionati europei, poi saltarono e dovemmo trovare una strada diversa. Fu un’operazione decisa quando la società era in Serie B, voluta da me e Blanc. Fu voluto anche dal comune di Torino che non mise impedimenti a qualcosa che andava fatto».

DE LAURENTIIS – «De Laurentiis lo conosco. È una persona interessante che rilascia dichiarazioni colorite, l’operazione Stadium fu trasparente. Seguimmo tutte le procedure con la gara d’appalto. Sono fiero di quanto fatto dalla Juventus. Le battute di De Laurentiis sono piene d’invidia, anche se la persona è di grande livello. Non abbiamo avuto nessun regalo».