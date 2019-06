Colombia, contro il Cile ci si aggrappa a James Rodriguez

In nottata Colombia-Cile, con James Rodriguez che è il trascinatore dei cafeteros. I suoi numeri sono incredibili

James Rodriguez è il principale leader tecnico della Colombia, che contro il Cile si gioca l’accesso alla semifinale di Copa America. L’ex Bayern ha un mancino fatato, con doti incredibili nella rifinitura: uno dei giocatori che con più facilità riesce a far tirare un compagno.

Non a caso, ha già diversi record in questa prima parte di Copa America: James è il primo calciatore della competizione per passaggi smarcanti ogni 90′ (1.92) e per passaggi filtranti (1.15). Quieroz si aggrappa alla sua classe.