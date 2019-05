Come gioca la Nazionale Femminile italiana, impegnata ai mondiali di calcio. Scopriamo l’assetto delle giocatrici di Bertolini

La nazionale femminile italiana difende con un 442 che a volte diventa 433 e cerca un recupero piuttosto alto del pallone. Mauro e Bonansea sono le punte che fanno la prima pressione, mentre Giugliano e Galli compongono la mediana in mezzo.

In fase di possesso, i terzini stanno molto alti: Bergamaschi e Guagni scappano in avanti per dare ampiezza e consentire alle li di stringersi. Tanta responsabilità a Gama e Linari nella prima costruzione, con Galli e e Giugliano restano basse per aiutare la difesa a uscire in modo pulito.