Conferenza stampa Commisso: «Closing veloce, ringrazio i Della Valle»

Fiorentina, conferenza stampa di presentazione all’interno del Franchi per il nuovo proprietario Rocco Commisso

Conferenza stampa per il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso. Ecco le sue prime parole ufficiali: «Normalmente non siamo così veloci. Voglio ringraziare nuovamente la famiglia Della Valle per i sacrifici e gli investimenti fatti».

«Il primo contatto per acquistare la Fiorentina è arrivato nel 2016 ma non ci fu risposta. Poi nel 2017 la stessa cosa. Per me era importante investire su questa città, volevo un club con una grande città alle spalle».