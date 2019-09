Conferenza stampa Fonseca: «In Europa League con ambizione»

Conferenza stampa Fonseca, il tecnico della Roma interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa in vista del debutto in Europa League. Queste le sue parole:

«E’ una competizione importante, in questa prima fase abbiamo l’obiettivo di andare avanti. Ci sono squadre forti, vogliamo andare più avanti possibile e partecipiamo con ambizione. Sto pensando di apportare alcuni cambiamenti, ma sempre con la massima sicurezza di garanzia, per raggiungere l’obiettivo. E’ impossibile non tenere conto dei prossimi impegni. Avere giocatori duttili in rosa come Zaniolo e Pellegrini è un fattore estremamente positivo».