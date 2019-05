Spalletti: «Icardi qui viene vestito da Inter. Lui ha qualcosa di speciale»

Le parole di Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa prima della partita contro l’Udinese: Icardi il tema caldo

Luciano Spalletti mette le cose in chiaro in conferenza stampa, prima della trasferta contro l’Udinese: «Andare a giocare in casa di una squadra che lotta per la salvezza a quattro giornate dalla fine è come affrontare un big match. Sarà una gara difficile, ma i tre punti diventano fondamentali per il nostro obiettivo. Avversarie per la corsa Champions? C’è tutto un intreccio di partite. Anche la Lazio per esempio è una buonissima squadra che ha avuto qualche battuta di arresto ma che sa fare male, l’Atalanta è da anni che è ad alti livelli. Dentro c’è anche il Torino, la Roma so bene quello che è»

Arrivano poi le domande su Icardi e le foto sui social: «Non so a cosa vi riferiate di preciso. Quando viene qui, è sempre vestito da Inter. A me interessa quello». E sulle difficoltà realizzative dell’argentino: «Quello che lui ha di speciale è l’equilibrio. È un calciatore che ha uno spessore affermato per comportamento e modo di fare. Questo lo porterà a confermare quei gran numeri che ha sempre avuto».

Futuro: sarà un’Inter senza Spalletti o senza Icardi? Il tecnico glissa: «Dal punto di vista mio non c’è assolutamente nessun problema. Il mio futuro si chiama Udinese-Inter, non Icardi. Prima ci sono Chievo, Napoli, Empoli… non ho nessun problema ad allenare qualsiasi calciatore. Quello che volevo mettere in evidenza è che il futuro è l’Inter e il bene dell’Inter. Fare bene gli allenamenti, venire la mattina presto a lavorare. Più tempo si dedica al campo e più possibilità ci sono di fare bene»