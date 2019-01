Convocati Chievo-Fiorentina: c’è Pjaca, prima di Terracciano

Convocati Chievo-Fiorentina, la lista dei viola selezionati da Pioli: prima chiamata per Terracciano, c’è Marko Pjaca

Convocati Chievo-Fiorentina, sono 20 i calciatori selezionati da Stefano Pioli per la sfida in programma domani a Verona. Prima chiamata per Terracciano, portiere arrivato in settimana dall’Empoli, con il tecnico gigliato che ha recuperato Diks in difesa. Presente anche Pjaca, chiacchierato in ottica mercato per una possibile partenza.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Stefano Pioli per la trasferta in programma domani allo stadio Bentegodi: Benassi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Eysseric, Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Terracciano, Thereau, Veretout.