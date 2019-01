Convocati Torino-Inter: out Vrsaljko, c’è Politano

Convocati Torino-Inter, Luciano Spalletti recupera Politano ma perde Vrsaljko: out anche l’ultimo arrivato Cedric Soares

Convocati Torino-Inter, sono 22 i calciatori selezionati da Luciano Spalletti per l’ostica trasferta dell’Olimpico Grande Torino in programma domenica. Recuperato Matteo Politano, alle prese con un affaticamento, mentre è confermata l’assenza di Vrsaljko. Out anche Cedric Soares, arrivato ieri dal Southampton.

Ecco l’elenco dei calciatori convocati dal tecnico di Certaldo per la sfida con i granata: Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni; Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar; Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic; Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 16 Politano, 74 Salcedo, 87 Candreva.