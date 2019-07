Copa America 2019, Perù Gareca: «Siamo motivati, vogliamo la finale» – VIDEO

Il ct del Perù, Ricardo Gareca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cile in semifinale

Il Perù non vuole svegliarsi dal sogno che sta vivendo insieme ai suoi tifosi. La squadra di Gareca affronterà questa sera il Cile in una storica semifinale di Copa America, con in palio la possibilità di sfidare il Brasile in finale il 7 luglio a Rio De Janeiro.

Il ct del Perù tiene altissima la concentrazione in conferenza stampa e spiega come la sua squadra sia molto motivata a raggiungere l’ultimo atto della competizione.