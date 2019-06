Copa America 2019, Musso convocato dall’Argentina: il portiere dell’Udinese prenderà il posto dell’infortunato Andrada

Bella notizia per Juan Musso e l’Udinese. Il c.t. Scaloni, infatti, ha deciso di convocare Juan Musso tra i pali, per sostituire l’infortunato Andrada. Il portiere dell’Udinese quindi farà parte della spedizione argentina in Brasile.

Sarà quindi Musso il sostituto del portiere del Boca Juniors, dopo la grande stagione a difesa della porta friulana. Musso, classe 1994, ha disputato 29 partite con l’Udinese, mantenendo la rete inviolata sette volte.