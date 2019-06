Copa America, Messi: «Ci vorrà del tempo per superare questa sconfitta»

Copa America, tutta la delusione di Messi dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro la Colombia: ecco le sue parole

Ennesima partita storta per Lionel Messi con la sua Argentina. L’Albiceleste, infatti, ha perso la gara d’esordio in Copa America, contro la Colombia.

«Messi ha parlato in conferenza stampa: Ci vorrà del tempo per superare questa sconfitta, la Colombia ha segnato quando noi stavamo giocando meglio ma dobbiamo imparare dai nostri errori. Dobbiamo rialzarci in fretta, abbiamo ancore molte possibilità di qualificarci».