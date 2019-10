Cristiano Ronaldo allo scoperto: «Ecco cosa mi fa infuriare» – VIDEO

Le parole di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Lokomotiv Mosca

Cristiano Ronaldo in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Lokomotiv Mosca, ha specificato lo fa infuriare nel mondo del calcio.

«Mi rende triste quando la gente non rende la verità, questo mi ferisce. Nel calcio, però, non ci sono molte cose dette dalla stampa che mi fanno arrabbiare. Fa parte dell’industria del calcio e lo accetto. Faccio parte di questo mondo da quanto ho 17 anni, ho giocato e vinto molto e in tanti campionati, so cosa vende. Non è questa, però, la cosa più importante. A parte il calcio ho una vita, una famiglia, dei bambini, una compagna e questa è la cosa più importante. Poi nel calcio tutti possono criticare, avere dei preferiti, è normale. E’ il mio lavoro, se parlate di come mi comporto in campo va bene. Cosa mi rende felice? Vincere le partite. Vincere, segnare, tornare a casa e ricevere i complimenti dei miei bambini. Questa è la mia motivazione, giocare, vincere e intrattenere i tifosi con il mio calcio e la mia passione.»