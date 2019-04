Cristiano Ronaldo, spese da record: 11 milioni per una Bugatti – FOTO

L’attaccante della Juve, Ronaldo, potrebbe esser il misterioso acquirente della Bugatti “Voiture Noire”: vale 11 milioni – FOTO

Cristiano Ronaldo ci ha già abituato a spese folli in passato. L’attaccante della Juventus potrebbe però superarsi con l’acquisto di una Bugatti speciale. L’automobile in questione è un pezzo unico da 1500 cavalli capace di raggiungere 420 km/h.

La macchina sarà pronta solo entro 2 anni e del suo acquirente non si conosce ancora il nome. Tuttavia, come riportato dai quotidiani spagnoli, il compratore potrebbe esser proprio CR7. Il portoghese sarebbe pronto a spendere 11 milioni di euro per la Bugatti “Voiture Noire”, una cifra record per un’automobile.