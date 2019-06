Cristiano Ronaldo mostra i muscoli: «Godetevi la vista» – FOTO

Cristiano Ronaldo si gode un po’ di meritato riposo con la famiglia e mostra i muscoli. La foto e le parole del portoghese

Dopo una stagione ricca di emozioni, Cristiano Ronaldo si gode un po’ di riposo con la famiglia. Il portoghese, dopo essere stato in Grecia, è volato in Francia dove sta passando qualche giorno al mare, sulla riviera.

Su Instagram, CR7 ha pubblicato una foto in cui mette in mostra i muscoli e ha scritto: «Vacanze in riviera francese con la mia famiglia. Godetevi la vista».