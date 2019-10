D’Ambrosio: «Lavoriamo per vincere più partite possibili, vogliamo i 3 punti contro la Juve»

A 48 ore dal fischio d’inizio di Inter-Juve, Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del match

CRESCITA – «C’è un processo di crescita, stiamo cercando di mettere in pratica tutte le indicazioni del mister. Per il momento dopo il Barcellona c’è rabbia e amarezza per non aver ottenuto quello che cerchiamo in ogni partita, la vittoria. Noi puntiamo ogni partita ad ottenere il bottino pieno per non avere nessun rammarico».

JUVE – «La Juventus è fatta di più di 11 giocatori di alto livello, Cristiano Ronaldo è la stella però c’è comunque una squadra dietro che gli permette di esprimersi al meglio. Noi siamo un gruppo che lotta su ogni pallone da squadra. Ce la possiamo giocare perchè io mi baso sul nostro lavoro, sul nostro allenatore, sulle nostre forze. Juventus e Napoli sono due squadre abituate da diversi anni a vincere più partite rispetto a noi e questo è il gap che c’è tra noi e loro»

CONTE – «Di Conte mi ha stupito il suo modo di lavorare, di preparare le partite, di allenare e di coinvolgere tutti giocatori, è assolutamente un valore aggiunto. Lukaku è un giocatore diverso dagli altri attaccanti che abbiamo, è forte, e nei momenti di difficoltà o di pressione sai che lì davanti c’è un giocatore che riesce a tener palla. Sensi e Barella sono due giocatori che fanno parte della Nazionale italiana e che l’Inter ha fatto sicuramente bene a prendere. Sensi mi ha stupito perché non pensavo fosse così forte»