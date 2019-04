de Ligt non pensa al futuro: «Ora per me c’è solo l’Ajax, vogliamo la finale»

Il difensore dell’Ajax non si sbilancia in vista del match di ritorno contro il Tottenham: «La finale è ancora molto lontana, mancano ancora novanta minuti»

Il difensore dell’Ajax Matthijs de Ligt è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la grande prestazione dei Lancieri, vittoriosi per 1-0 contro il Tottenham: «Ovviamente siamo molto contenti per il risultato ottenuto, giocare contro il Tottenham è sempre molto difficile, sono un’ottima squadra. Nel primo tempo siamo stati molto bravi, poi nel secondo tempo hanno iniziato a giocare meglio, ma alla fine è andata bene».

de Ligt continua: «La finale è ancora molto lontana, dobbiamo giocare ancora per 90 minuti. Vederemo se arriveremo a Madrid. In questo momento non penso al mio futuro, gioco le partite e poi vedrò cosa accadrà. Ora sono concentrato sull’Ajax. Voglio continuare questa stagione fantastica in campionato ed in Champions League».